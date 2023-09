Mariana Seoane dice orgullosa que es 'borracha' y se defiende de sus haters: 'no me han visto mal'

Mariana Seoane generó mucho de qué hablar hace unos días, pues en entrevista con Yordi Rosado afirmó que estaba orgullosa de ser una “borracha”, cosa que desató indignación entre los puristas, pues la acusaron de promover el vicio y no ser mejor que Natanael Cano y Peso Pluma.

Y es que en esa entrevista Mariana Seoane dijo que disfruta consumir bebidas alcohólicas e incluso se calificó a sí misma como una "borracha, pues contó que su familia produce vino y ron, por lo que siempre ha vivido rodeada de la "cultura alcohólica".

La gente aterrizada tomo con humor y normalidad las palabras de la cantante, pues las bebidas de este tipo son comunes en todos lados y son una industria millonaria. No obstante, hubo gente que pegó el grito en el cielo porque afirmaron que la famosa era una irresponsable que estaba promoviendo el alcoholismo y los excesos.

“No me gusta el sabor del alcohol y en cada reunión familiar tengo que soportar que me quieran obligar a tomar”, "Es alcohólica" y "Pensar que el alcohol es sinónimo de destrucción. Soy sincera y no me gusta el alcohol", fueron algunos de los comentarios emitidos por las personas puritanas.

No obstante, estas palabras le calaron a Mariana Seoane, pues hizo un video en el que salió a aclarar las cosas e intentar quedar bien con todos. En su discurso, la famosa dijo que sí es amante del alcohol, pero que todo lo hace con medida.

“Sí soy borracha pero no agarro un coche. Si voy borracha. Si no voy con amigos que tengan responsabilidad y no estén tomando, no me subo a sus coches, o sea, hay muchas cosas que aclarar de todo lo que pasa”, dijo

“Está chistoso que yo haya dicho eso, pero también soy responsable de lo que digo. No me han visto ni llegar mal a un llamado, ni a un show borracha, ni nada de esto. Para mí mi trabajo es una bendición. Estar en el escenario, estar cantándoles a ustedes para mí es la bendición más grande que puedo tener, porque además de llevarles alegría para mí es una responsabilidad”, añadió.

Finalmente, Mariana Seoane le pidió a la gente que consuma alcohol con responsabilidad y que si toma no maneje.