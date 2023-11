Vinculan a proceso a Rafael 'N' de Aarón y su Grupo Ilusión por el presunto abuso de su hijastra

Rafael 'N', acordeonista, fundador y líder de la banda Aarón y su Grupo Ilusión, fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual contra un menor, por presuntamente haber atacado a su hijastra de 11 años.

Fue la semana pasada cuando Tere Delgado, ex pareja del músico actualmente preso en el Penal Bordo de Xochiaca, en Neza, dio a conocer el arrestó del acordeonista a través de sus redes, contando también del abuso que su hija sufrió por parte de él.

Detienen e ingresan a Reclusorio, al Fundador del Grupo Aarón y su Grupo Ilusión, por presunto abuso sexual en contra de su hijastra de 11 años, en Nezahualcóyotl 👇🏼 pic.twitter.com/V4462N5luQ — Salvador Zaragoza Andrade (@SalvadorZA) November 24, 2023

Tere Delgado explicó que fue la psicóloga de la menor quien pudo descubrir que su pequeña había sufrido abuso sexual por parte de Rafael “N”.

Ahora, en el programa “Sale el Sol”, Gustavo Adolfo Infante informó la situación legal actual del artista: "se vinculó a proceso a Rafael 'N' de Aarón y su grupo Ilusión por el abuso sexual a la hija de Tere Delgado, una menor de edad".

Asimismo, en una entrevista para “De Primera Mano”, también de Gustavo Adolfo Infante, Tere Delgado reveló que, tras hacer pública la demanda contra Rafael “N”, ha recibido amenazas en las redes y por teléfono.

Fue detenido Rafael, de Aarón y su grupo ilusión, tras una acusación de abuso sexual pic.twitter.com/mMqh88xRmm — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) November 24, 2023

"Recibí llamadas de amenaza, llamadas de números desconocidos que la voy a pagar, que no sabía en dónde me estaba metiendo y por eso digo, yo sí sabía que iba a ser difícil, pero no tanto", señaló valiente.

Asimismo, detalló que el peritaje psicológico confirmó que su hija de 11 años fue abusada sexualmente, por lo que espera que la menor obtenga justicia y el integrante de Aarón y su Grupo Ilusión pague por sus presuntos crímenes en la cárcel, donde los demás presos podrán aplicarle un castigo igual a los delitos de los que se le acusa.