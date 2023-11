Aarón y su Grupo Ilusión reacciona a la detención de Rafael 'N' por el abuso de una menor

Rafael ‘N’, el acordeonista de Aarón y su Grupo Ilusión, fue detenido por el presunto abuso sexual de la hija de su ex pareja Tere Delgado, y la agrupación ya se posicionó respecto a las supuestas acciones delictivas de su integrante.

“Hoy se realizó la detención del señor Rafael ‘N’ gracias a la orden de aprehensión que realizó la fiscalía luego de realizar las pruebas correspondientes al delito de ABUSO SEXUAL A MENOR”, informó Tere Delgado en sus redes.

De acuerdo con Tere Delgado, se descubrió el presunto abuso de su hija cuando ésta habló de ellas en terapia:

“Tras terapias psicológicas se descubrió que mi hija estaba ocultando el abuso sexual que tenía, percatándonos que de todos los malos momentos que puede pasar una niña, los estaba pasando en su propia casa”, detalló.

“Hoy, el señor Rafael ‘N’ está detenido a pesar de todas las piedras que me ponían en el camino pagadas con dinero para callar bocas, callándolas con abuso de poder. Exigí a la justicia prestar atención a mi caso y no me importará gritar, no me importará levantarme con una cartulina afuera de la fiscalía”, abundó Tere Delgado.

Ante ello, Aarón y su Grupo Ilusión emitió un comunicado en el que habla de su futuro como agrupación y de la permanencia de Rafael ‘N’.

En su documento, la agrupación dijo que no emitirá ningún comentario hasta que se resuelva la situación legal de su acordeonista y fundador.

“Hasta que se resuelva esta situación, nos reservamos cualquier comentario adicional y confiamos en que se hará justicia. Ha demostrado ser respetable, ético y profesional durante muchos años, pero cualquier acción individual no representa al grupo en su totalidad”, apuntó.

Aarón y su Grupo Ilusión agregó que sus shows y compromisos siguen en puerta, como el concierto del próximo 11 de febrero en el Auditorio Nacional.

“Agradecemos profundamente el apoyo incondicional de nuestros fans y les pedimos paciencia y comprensión mientras se resuelve esta situación”, finalizó el grupo.