¿Por qué los influencers son las estrellas de la publicidad?¿Los polémicos intercambios funcionan?

Los influencers se han vuelto personajes clave para el marketing digital, ya que estas personalidades de Internet encabezan las campañas de marcas reconocidas en el mundo.

Jairo Rocha, experto en influencer marketing, explicó que desde hace décadas existen celebridades que se dedican a promocionar los productos de diferentes empresas, pero actualmente este mecanismo tuvo un giro en el que ahora las compañías apuestan por figuras de renombre en las redes sociales.

“Las marcas utilizan tanto a estos personajes porque acaparan muchísima audiencia la gente que sigue a estas personas lo hacen por algo; los siguen porque quieren ser como ellos, porque su contenido les gusta o porque comparten afinidades o estilos de vida”, dijo Jairo Rocha, CEO y Co-fundador de Blank space, agencia especializada en Influencer Marketing, en entrevista para La Razón.

En ese sentido, el especialista explicó que en el mercado eso es una ventaja, ya que los influencers representan las audiencias híper segmentadas, por lo que a la hora de hacer una campaña está dirigía hacia un público muy específico.

Jairo Rocha, experto en influencer marketing Foto: Especial

Por eso, para que una campaña sea exitosa buscan un perfil de un influencer que sea adecuado con el producto que se busca promover.

Están las marcas y están los influencers y nosotros somos como el ente regulador que buscamos decirle a las marcas: ‘este tipo de perfiles te pueden funcionar y ese tipo de características’, nosotros las auditamos por medio de tecnologías Jairo Rocha

El experto mencionó que actualmente la mayoría de las personas busca dedicarse a las redes sociales y tienen la idea de que con solo tener perfiles con muchos seguidores ya se convertirán en influencers marketing, lo cual no siempre es así.

“Hay perfiles que no son influyentes y que por tener seguidores piensan que ya los pueden buscar las marcas”, comentó.

Los polémicos intercambios de los influencers

En los últimos años han surgido varios casos que se han viralizado, ya que algunos influencers han sido expuestos en las redes por pedir intercambios, es decir, que ofrecen promocionar en sus cuentas de Instagram, Facebook, TikTok, entre otros, algún producto o servicio a cambio a cambio de recibirlo de manera gratuita.

Uno de los casos fue el del reconocido chef Édgar Núñez, quien el pasado mes de junio de 2022 exhibió a una influencer colombiana llamada Manuela Gutiérrez por haberle pedido ir a comer gratis a su restaurante, uno de los de más prestigio en México y ubicado en la CDMX, a cambio de publicarlo en las historias de Instagram.

Recientemente, en este mes de mayo, se viralizó otro caso de una influencer argentina llamada Maru LC que fue exhibida por pedir en grupos, como el de Emprendedoras en Guadalajara, que le hagan procedimientos de belleza como “canje” o “publicidad en redes”.

En las dos situaciones las creadoras de contenido fueron duramente atacadas en las redes sociales por los usuarios.

Sin embargo, Jairo Rocha explicó que los intercambios son una estrategia válida, que sí puede traer beneficios a las marcas, siempre y cuando se haga con un influencer que tenga el perfil correcto para la compañía.

“Hay ejemplos de éxito, pero hay otros que están buscando que los patrocinen que les den intercambios. Los dueños del negocio se dan cuenta que a lo mejor su contenido no es acorde a su negocio”, dijo.

Finalmente, señaló que en lo único que no está de acuerdo es que se exponga de manera pública casos como los antes mencionados porque da una perspectiva de que “toda la industria no funciona, cuando no es así”, dijo.