Interpol ofrece un vibrante y potente show en el Zócalo de Ciudad de México

Desde las primeras horas del sábado, los fanáticos de la banda estadounidense Interpol comenzaron a llenar la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, previo al concierto gratuito que ofrecerían al público mexicano.

Camisas y gorras con el nombre de la banda, impermeables de colores ante la inminente lluvia, drones sobrevolando el cielo y los populares pollitos kawaii que no podían faltar fueron de lo más visto antes del inicio del show.

Previo al concierto, en punto de las 6 de la tarde, la banda de mariachi Fiesta de México subió al escenario y, para sorpresa y emoción de los presentes, comenzó a encender los ánimos con una interpretación de “Evil”, uno de los éxitos más conocidos de Interpol. Acompañaron la presentación con algunos temas típicos como “Negrita de mis pesares” y “El Rey”.

#AlMomento | Cientos de asistentes ya esperan el concierto de #Interpol en el Zócalo de la Ciudad de México





Posteriormente y con un atardecer espectacular de telón de fondo, la banda “Water From Your Eyes” hizo su aparición en la tarima y con algunos temas electrizantes de su repertorio pusieron a la ya conglomerada asistencia a brincar y lanzar algunos vítores y aplausos cada que la vocalista agradecía al público en español.

Ni la leve lluvia que caía sobre la explanada del Zócalo bajó los ánimos de los asistentes quienes, ansiosos, ya esperaban la salida de la agrupación originaria de Nueva York, lo que terminó por suceder sobre las 8 de la noche, previo a unos visuales en las pantallas y el “Oe oe oe, Interpol”. El grupo inició su show con un “Bienvenidos, muchas gracias” del vocalista Paul Banks y con su tema “C’mere”.

Con un español muy fluido, Banks emocionaba al público cada que soltaba un “Hola, México” o presentaba el siguiente tema, como “Narc” o “My Desire”, de su quinto álbum de estudio, acompañado de un juego minimalista de luces amarillas y azules que encajaba con los temas la perfección.

Con “My Desire” y “Obstacle 1”, una de sus canciones más conocidas, Interpol encendió aún más los ánimos de los miles de fans, quienes provocaron que la banda diera unas palabras de agradecimiento.

“Ya llevamos 20 años viniendo a México y siempre ha sido nuestro corazón, es un sitio tan especial en nuestros corazones (…) las palabras no llegan a comunicar lo que sentimos, gracias por venir y apoyarnos todos estos años, we love you” expresó Banks antes de entonar “Lights”, acompañado de aplausos rítmicos de los fanáticos.

#Interpol ofreció un concierto memorable en la plancha del Zócalo y entonó algunos de sus temas más famosos, como "The Rover"





Tras una hora de show y un par de canciones más como “Pioneer to the Falls” y “The Rover”, de las más aclamadas de la noche, Interpol inauguró la mitad de su espectáculo con “Rest My Chemistry”, del álbum “Our Love to Admire”.

Al tiempo que el público aplaudía al unísono y lanzaba un “Interpol, Interpol” al finalizar cada tema, la banda norteamericana demostraba por qué es una de las más reconocidas a nivel mundial, pues con uno de los temas más esperados de la

noche, “Evil”, Interpol hizo retumbar la explanada del Zócalo con el grito ensordecedor de los fans y provocó que incluso algunas personas subieran a las barreras instaladas para poder tener una mejor vista del escenario.

El tema de #Interpol más esperado de la noche, "Evil" hizo retumbar el Centro Histórico con el grito ensordecedor de los asistentes.





“Quiero tomar un momento para agradecer a la Ciudad de México, es increíble tocar en este lugar tan increíble tan histórico, gracias por venir”, agradeció nuevamente el vocalista tras tocar algunos temas más como “Not Even Jail” o “Public Pervert”.

Ya bien entrada la noche y a la luz de una luna brillante que parecía tampoco quería perderse el concierto, Interpol entonó “Slow Hands” ya como parte del epílogo de un espectáculo vibrante y potente en el que el público no dejó de cantar y saltar.

La agrupación estadounidense finalizó su presentación en la capital mexicana con “Untitled” y “Stella Was a Diver and She Was Always Down”.