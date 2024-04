Critican a Lupillo Rivera por anunciar concierto en la Arena CDMX estando en La casa de los famosos

Tal parece ser que Lupillo Rivera tiene poderes de teletransportación… o ya sabe que va a ser eliminado en “La casa de los famosos”, pues el “toro del corrido” anunció que va dar muy pronto un concierto en la Arena CDMX estando aún en el interior del reality de Telemundo.

Y es que a través de sus redes sociales oficiales, Lupillo Rivera, o su equipo de marketing, compartió el flyer del concierto que va a dar próximamente en la Arena Ciudad de México, cosa que desató polémica entre sus fans, pues el famosos aún no ha sido descalificado del reality en el que participa.

De acuerdo con la información compartido por el hermano de la difunta Jenni Rivera, será el próximo 14 de junio de este año cuando Lupillo Rivera se presente en la monumental Arena CDMX.

No obstante, la fecha no interfiere con su estadía pues “La casa de los famosos” tiene previsto su final antes de aquel día; no obstante, lo que desató polémica entre los fans es la actitud que el cantante ha mostrado en el show, pues dicen que se ha pasado de nefasto y aún así tiene la idea de que va a vender boletos en cualquiera de las presentaciones que tiene confirmadas.

Y es que cabe recordar que Lupillo Rivera ya tiene confirmadas fechas en lugares como Querétaro, Tlaxcala, Puebla y Aguascalientes, además de la Ciudad de México.

Es por ello que los internautas le dejaron comentarios en la publicación deseándole lo peor y que fracase:

“Ojalá no venda ni una entrada”, “Ahora si le queda cantar su único éxito. Despreciado, me voy pero por el público”, “Ni regalado el boleto voy a verlo”, “Ni aunque me paguen voy a ver a ese hombre”, “No gracias, ahorita no estamos escuchando misóginos machistas” y “Yo ni regalado quiero ver este zoquete”, le dijeron.