J Balvin regala sus tenis Jordan a niño que lo criticaron por usar unos "pirata" (VIDEO)

J Balvin sorprendió a uno de sus pequeño fans al anunciarle que le enviará los tenis Jordan con los que el cantante hizo una colaboración.

Todo comenzó porque el niño es Tiktoker y en esta red social sube videos que documentan su día a día, el uno de los clip que subió el menor se le pueden ver los tenis.

Sin embargo, el niño recibió comentarios y críticas porque los usuarios señalaron que los tenis que usaba en el clip eran “piratas”, no los originales de J Balvin.

El niño decidió responder a los comentarios de hate: “No me importa que mis tenis sean pirata, para los que me dijeron que eran pirata en el video anterior, pero a mí me gustan mucho porque fue un regalo de Navidad de mi mamá”.

J Balvin responde al niño

El video del niño llegó hasta los ojos de J Balvin, quien no dudó en hacer un dúo y felicitar al menor por defenderse de las críticas y por apreciar el regalo de su mamá.

“Te van a llegar los tenis. Más personas como tú. Gracias por estar agradecido con tu familia y los que te aman”, dijo el cantante en el video.

Posteriormente el niño publicó una fotografía en la que mostró que J Balvin se puso en contacto con él para enviarle los tenis.

¿Cuánto cuestan los tenis Jordan de J Balvin?

Los tenis de J Balvin en colaboración con Nike tienen un precio de 12 mil novecientos pesos en Internet, incluso en tiendas como Farchetch alcanza un costo de hasta 35 mil pesos.

Tenis Jordan de J Balvin Foto: Especial

