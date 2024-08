Jaime Camil revela que no le pagaron por su primer telenovela: 'tú ni dinero necesitas' | VIDEO

Para nadie es nuevo que al actor Jaime Camil nunca le faltó ni le faltará el dinero, pues era el hijo del empresario Jaime Camil Garza. Y tal parece ser que esa misma lógica la aprovechó una televisora para hacer trabajar de a gratis al famoso, pues confesó que no le pagaron ni un solo peso por su primera telenovela.

Así lo confesó Jaime Camil en entrevista con Pati Chapoy, jefa del chisme a la que el nepo baby le reveló que Televisa no le pagó por su primer papel, durante los albores de su carrera en la actuación.

Jaime Camil contó que fue invitado por Lucero a participar en la telenovela “'Mi destino eres tú”, producida por Karla Estrada.

"Ah bueno porque yo estaba trabajando acá (Tv Azteca), estamos en Azteca y de repente Lucero me habla y me dice: 'oye te estoy proponiendo a Karla Estrada para que seas el villano de 'Mi destino eres tú'", dijo.

No obstante, en su llegada a Televisa le dijeron que no le iban a pagar ni un centavo: "Y yo recién sacado mi disco digo 'ah perfecto'... llego a Televisa y estoy negociando y me dicen 'no te vamos a pagar eh'".

“¿Cómo no me van a pagar? En cualquier trabajo dan un sueldo, ¿no? ¿Tiene que haber un intercambio, no?”, les dijo enojado.

La respuesta que le dio la televisora fue que, como venía de TV Azteca, tenía pagar un “derecho de piso”, que justamente era trabajar de a gratis.

"Tú estabas en Azteca, tienes que venir acá y ya sabes el clásico estereotipo y estigma de 'pues tú eres millonario, tú ni dinero necesitas'", contó Camil.

"Decidieron que porque tu papá era una persona digamos 'rica' automáticamente tú lo eras", le replico Pati Chapoy.

"Y me lo vendieron con la idea de que pues yo tenía que pagar un derecho de piso porque como estaba en Azteca y estaba entrando a Televisa por primera vez pues esa era mi cuota, no cobrar", respondió Jaime Camil.

Jaime Camil no se agüito y aceptó (pues además mentira no era que dinero sí tenía): “Cobré nada más por ANDA, muy responsable yo", concluyó.