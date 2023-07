Jamie Foxx pronuncia fuerte mensaje tras superar su crisis de salud: 'fui al infierno y regresé'

Hace unos días, Jamie Foxx fue visto en público, luego de haber hospitalizado debido a severos problemas de salud, por los que incluso se había afirmado que había quedado paralítico y ciego.

Jamie Foxx decidió manifestarse en sus redes y compartió un video en su Instagram en el que habló acerca de lo que ha vivido estos últimos meses.

“Sé que mucha gente estaba esperando o queriendo escuchar actualizaciones, pero para ser honesto con ustedes, simplemente no quería que me vieran así”, inició.

“Quiero que me vean riendo, divirtiéndome, de fiesta, contando un chiste, haciendo una película, un programa de televisión. No quería que me vieran con los tubos saliendo de mí y tratando de averiguar si lo lograría”, añadió Jamie Foxx.

El famoso dijo que surgieron muchas especulaciones respecto al motivo por el que había sido hospitalizado; sin embargo, no reveló los problemas de salud que lo llevaron al nosocomio. Lo que sí hizo fue agradecerle a su hija y a su hermana por salvarle la vida, además de al dios judeocristiano al que adora.

“A ellas, a Dios, a mucha gente médica excelente, puedo dejarles este video. No puedo decirles lo bien que se siente tener a su familia interviniendo de esa manera, y saben que lo mantuvieron hermético, no dejaron escapar nada, me protegieron y eso es lo que espero que todos puedan tener en momentos como estos”, señaló.

“Ahora, ya saben, por estar callado a veces las cosas se nos van de las manos. La gente decía lo que tenía, algunos decían que estaba ciego, pero como pueden ver, los ojos funcionan perfectamente. Dijeron que estoy paralizado, no estoy paralizado”, dijo respecto los señalamientos que se hicieron de su situación.

“Fui al infierno y regresé. Y mi camino a la recuperación también tuvo algunos baches. Pero estoy volviendo. Y soy capaz de trabajar”, añadió Jamie Fox.

Finalmente, el actor aseguró que volverá a la actuación y que hay "grandes cosas por venir".