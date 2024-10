José Eduardo Derbez defiende a Victoria Ruffo de Eugenio Derbez: 'A él le gusta embarazar mujeres...' | VIDEO

José Eduardo Derbez, hijo en común entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, reacciona a las declaraciones de su padre, en la que señalaba la crianza que su mamá escogió para el actor, como el motivo por el que el joven bebe y fuma.

Ante este ataque sobre la maternidad de Victoria Ruffo, José Eduardo Derbez no dudó en defender a su madre, sin importar que fuera sobre su propio padre. El artista decidió así lanzar unas palabras que han causado revuelo entre el público en redes sociales.

¿Qué dijo Eugenio Derbez de Victoria Ruffo?

Recientemente, Eugenio Derbez habló con el periodista Gustavo Adolfo Infante. El actor lamentaba haber sido un padre ausente en la infancia de su hijo con la actriz de telenovelas, aunque ahora se ha logrado recuperar su relación con los años.

"Me perdí toda la vida de mi hijo. Me perdí su infancia, me perdí verlo crecer. Me hubiera encantado guiarlo por otro camino”, expresó quien da vida a Ludovico en La Familia P. Luche.

En ese sentido, señaló a Ruffo de haber sido la culpable de que su hijo adoptara ciertos hábitos que son dañinos para él: "Yo sé que fuma porque vio a su mamá fumar toda la vida. Sé que toma porque vio a su mamá tomar también".

José Eduardo Derbez defiende a su madre de las críticas de su papá

Fue en un encuentro con los medios en la premiere de la nueva serie de Eugenio Derbez, Y llegaron de noche, que le cuestionaron a José Eduardo sobre lo que ha dicho su padre sobre su mamá, ante lo que no dudó en defender a su madre.

"A él le gusta embarazar mujeres y nadie le dice nada", fue la respuesta dura y concisa con la que la celebridad hizo reír a los reporteros, lo cual llevó al público a recordar como el comediante abandonó a su pareja en la crianza del actor.

"José Eduardo es el karma de Eugenio Derbez", "José Eduardo el mejor de los Derbez", "los genes dominantes de Victoria Ruffo" y "era callarlo, no humillarlo", son algunos de los mensajes en redes sociales.

Recordemos que Eugenio Derbez ha tenido hijos con varias mujeres a lo largo de su vida, pues sus cuatro hijos son todo de una relación diferente e incluso en el caso de José Eduardo, el famoso se alejó de su vida, por lo que Victoria Ruffo hizo el rol de ambos padres en la infancia del actor.