José Joel, hijo de José José, se lanza como candidato a diputado en la CDMX por el PES

José Joel, hijo del cantante José José, se lanza a la política como candidato a diputado local por el Partido Encuentro Social (PES).

José Joel, quien junto con Marysol Sosa y Sarita han estado en medio de la polémica y conflictos, buscará la representación del Distrito 05, que está adscrito a las alcaldías Miguel Hidalgo y Azcapotzalco de la Ciudad de México.

“Familia querida, les comparto mi candidatura para diputado local por la Alcaldía Azcapotzalco y Miguel Hidalgo. Será un honor y placer poder servirles ahora en este rubro con el que queremos lograr un cambio real en nuestra ciudad”, publicó José Joel, ayer durante el arranque de las campañas electorales en el país.

El también cantante no es el primer miembro del mundo del espectáculo que aspira a un cargo público ya han alzado la mano desde personalidades como Lupita Jones, hasta Alfredo Adame y Ernesto D’Alessio.

La candidatura del hijo de “El Príncipe de la Canción” no fue bien recibida por sus fans, quienes cuestionaron su preparación para ejercer un cargo público.

“Realmente me caes bien, pero como cantante, no hagas eso de lanzarte como diputado” y “Con todo respeto, eres cantante no político, zapatero a tus zapatos”, fueron algunos comentarios que recibió.

