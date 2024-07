Josh Peck se sometió a una cirugía en el rostro tras recibir comentarios constantes sobre ello

Josh Peck, actor de 37 años conocido por su papel protagónico en Drake & Josh junto a Drake Bell, confesó en un podcast que se sometió a una cirugía plástica tras recibir comentarios sobre sus ojos el año pasado, con lo que demuestra el impacto que tiene la opinión de terceros en el físico de las personas.

Fue durante un reciente episodio en el podcast "Good Guys" que Josh Peck, en compañía del influencer Ben Soffer, reveló los detalles detrás de la cirugía a la que se sometió para corregir las bolsas en los ojos, una operación que lleva el nombre de blefaroplastia, la cual al parecer, no es procedimiento poco común en la industria del entretenimiento.

El actor ha atravesado una serie de cambios físicos a lo largo de su vida y su paso por la industria del entretenimiento, pues incluso en el programa Drake & Josh, la audiencia fue testigo de cómo el famoso bajó de peso con el paso de los años.

Así fue como Josh Peck decidió someterse a una cirugía estética

Josh Peck aclaró que la decisión de llevar a cabo la cirugía para corregir las bolsas en su ojos, le tomó tres años, antes de finalmente realizarla en el 2023. La idea surgió cuando el famoso recibió un comentario sobre su apariencia en la filmación de la serie de Disney+, Socios y Sabuesos.

"En un momento, el director de fotografía se me acercó y me dijo amablemente: '¿Sabes? Estás siendo un poco difícil de iluminar'", recordó Peck. Aunque el comentario se realizó con tacto y sin intenciones de ofender al actor, parece que las palabras del director permearon en la celebridad, quien entonces comenzó a reflexionar al respecto de su aspecto físico.

Además, aquella no fue la primera vez que personas en su trabajo señalaban las bolsas en su párpado inferior y señalaban que seguramente se trataba de un rasgo heredado.

"Sabían que no bebía, que tenía un hijo y que no vivía una vida dura, por lo que escuché que las bolsas bajo mis ojos eran de pura genética", explicó Peck, quien señaló a su padre en tono de burla: "Gracias por nada, papá. No pudiste quedarte, pero me dejaste tu equipaje", dijo.

Al parecer, el empujón final para realizarse la operación fue el comentario del actor John Stamos, quien le dijo "George Clooney lo hizo, Josh. Sólo hazlo".

Es así como Josh Peck se sometió a la blefaroplastia del párpado inferior, un procedimiento que definió como sencillo, al asegurar que no hubo ninguna complicación. "No deja cicatriz, un pequeño levantamiento, un pequeño retoque", puntualizo.