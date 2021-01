Juan de Dios Pantoja arremetió nuevamente contra Augusto Hernández, “el acosador de TikTok”, a quien el fin de semana pasado golpeó por acosar a su esposa Kimberly Loaiza, a su hija y a su prima Mont Pantoja.

Juan de Dios Pantoja enfrentó a golpes al llamado “acosador de TikTok” motivo por el cual fue operado, pues se lastimó los nudillos.

En su primer mensaje fuera del hospital, el cantante señaló que ya se encuentra en casa y que cuando se recupere volverá a enfrentarse con Augusto Hernández.

“Ya cuando lo ves suplicando, da lastimita porque tampoco soy un maldito, no soy un monstruo, tengo mi corazón... es un acosador y se merece eso y más”, indicó Juan de Dios Pantoja en un video de Instagram.

El también youtuber reveló que tras el incidente con “el acosador de Tiktok” éste le mandó invitaciones para volver a pelear.

“Ese tipo quiere fama a costa de lo que sea. Si yo me recupero en unos mesesitos y nos metemos en un ring, a un gimnasio o algo y el señor me firma que no va a andar llorando por cualquier daño, la película va a cambiar totalmente, porque le voy a dar como se lo merecía, yo no le tengo miedo. Dijo que sí, espero que no se me raje”, aseguró el intérprete.

Juan Pantoja fue criticado por querer hacer justicia por su propia mano ante el acoso contra las mujeres de su familia e incluso se señaló que llevó a más personas para golpear a Augusto Hernández; pero aclaró que sólo él lo enfrentó a puñetazos.

“Yo tenía mi gente por cualquier cosa, teníamos que estar preparados. Los chicos se prendieron porque le tienen coraje y querían darle, pero no lo permití, todos estaban enojadísimos porque no siempre tienes a un acosador cara a cara y él no le importa, lo muestra en redes y lo hace público”, expresó.

¿Qué dijo “el acosador de Tiktok”?

De acuerdo con Juan de Dios Pantoja, lo que hizo confrontar a Augusto Hernández fue una publicación en la que decía que iría a buscar a Kim Loaiza y le tocaría la cintura; además de ir tras su pequeña hija de año y medio.

“No me voy a andar con mentiras ni ocultando cosas, la verdad es que le puse un cuatro al acosador de TikTok, seguro han escuchado de él, es un tipo que se la pasa acosando a muchas tiktokers, celebridades y últimamente se metió con mi prima, mi mujer y lo que de verdad fue la gota que derramó el vaso fue con mi hija, una niña de un año y medio”, dijo.

AG