Justin Bieber muestra su parálisis facial ¿Qué es el extraño síndrome que padece?

Justin Bieber preocupó a sus fans al revelar que padece de parálisis facial, la cual explicó le ocurrió debido a un extraño síndrome.

A través de un video que subió a su Instagram, Justin Bieber dio detalles de su padecimiento y mostró la manera en la que se refleja en su rostro la parálisis facial.

“Como pueden ver en mi cara, tengo este síndrome llamado Ramsay Hunt”, explicó el cantante.

“Un virus que atacó el nervio de mi oído y mis nervios faciales, y me provocó una parálisis facial”, abundó Justin Bieber.

“Como pueden ver, este ojo no parpadea, no puedo sonreír, mi fosa nasal no se mueve. Hay una parálisis total en la mitad de mi rostro”, añadió el famoso.

Tras ello envió un duro mensaje contra sus fans que se han molestado porque ha pospuesto algunos de sus conciertos: “Es obvio que físicamente no soy capaz de hacerlos”.

“Esto es bastante serio, como pueden ver. Me gustaría que no fuera así, pero mi cuerpo me dice que tengo que parar, espero que lo entiendan”, sentenció antes de decir que por el momento descansará.

¿Qué es el síndrome de Ramsay Hunt que padece Justin Bieber?

El síndrome de Ramsay Hunt es una complicación de la reactivación del virus varicela zoster en el ganglio geniculado del nervio facial.

Debido a la cercanía de este ganglio con nervios y estructuras del rostro se puede manifestar de diversas maneras, que van desde la parálisis facial hasta la otalgia (dolor en el oído).

Para minimizar las secuelas del síndrome, se debe tratar en las primeras 72horas de su diagnóstico, de lo contrario puede resultar en neuralgia postherpética o necrosis retiniana.