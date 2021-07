Kanye West es captado con sus hijos en Oaxaca y su visita México desata MEMES

Esta mañana comenzaron a circular en redes sociales diversas fotografías en las que se captó a Kanye West y sus hijos en el aeropuerto de Oaxaca, situación que desató una ola de memes.

Kanye West en Oaxaca Especial

En una de las fotos se puede ver al intérprete de “Jesus is King” esperando su equipaje, pero lo que llama la atención es la apariencia “derrotada” del cantante.

Kanye West llega a Oaxaca

Yo en 1, 2 x 3 pic.twitter.com/we62yaLbi6 — •Daniela• (@daniela_egp) July 1, 2021

Aunque Kanye West no ha hecho oficial su visita a México en redes sociales, eso no ha sido impedimento para que los internautas le dediquen una infinidad de memes.

Kanye West por primera vez en Oaxaca pic.twitter.com/XP4dqwfMIF — #BorrachosVIP 🍑💎 (@SoyBvip) July 1, 2021

Kanye West anda vacacionando en Oaxaca pic.twitter.com/CFEvKfT3yK — HYPE 🏳️‍🌈 (@elhyp3podcast) July 1, 2021

Simón banda, el Kanye West anduvo por aquí, se paso por las legendarias Tlayudas el Negro, neta, humilde el Kanye pasándose por mi Oaxaca. 😎 pic.twitter.com/riUUVxXm2V — Goke ❁ (@TheGokeN) July 1, 2021

Incluso una de las imágenes es una foto de su ex Kim Kardashian posando con una playera con la leyenda: “alguien que me quiere mucho me trajo esta playera de Oaxaca”.