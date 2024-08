Karely Ruiz amenaza a sus fans por el hate que le tiran por su embarazo y dice que se irá de México

Karely Ruiz impactó a todo el mundo cuando anunció que estaba embarazada y que pronto va a dar a luz a una niña, cosa que emocionó a sus fans, pero también desato el hate y los memes bien basados; ente ello la emperatriz del OnlyFans mexicanos salió a despotricar en contra de sus haters e incluso amenazó con que se va a ir del país a otro lado donde sí la quieran.

Cabe recordar que fue apneas ayer sábado cuando Karely Ruiz anunció que estaba esperando a su primogénita, con unas fotos de embarazada espectaculares, que acompañó con un emotivo mensaje.

"El día que me enteré de tu llegada fue el día más feliz de mi vida. Es algo que he deseado tanto y gracias a Dios me lo cumplió. No tengo palabras para describir todo lo que siento. Estoy muy feliz por esta nueva etapa y daré lo mejor de mí. Te cuidaré y te amaré por siempre", escribió creadora de contenido erótico.

Posteriormente, la famosa colaboradora de Santa Fe Klan presumió su fiesta de revelación de género mediante imágenes y videos en los que dejó claro que el dinero no es un problema para ella, pues derrochó un dineral en su pachanga, en la que dio a conocer que el conjunto de células que están haciendo mitosis y formando diversas estructuras orgánicas en sus entrañas ya agarraron la forma de una niña.

No obstante, no todo fueron alegrías para Karely, pue son soportó el hecho de que bastantes personas le tiraron hate por embazarse y incluso le dedicaron algunos memes bien pasaditos de la raya.

no te pierdas: Karely Ruiz sale en la nueva canción de J Balvin y esto es lo que dice de ella | VIDEO

Por ello le pidió a sus detractores que se preocupen por sus hijos mal atendidos y abandonados en vez de la suya: "Se preocupan más por mi hija que por sus hijos, wey, ahí los andan dejando en guarderías... ojo, no todas, obviamente yo con las mamás luchonas que luchan por sus hijos, pero las que andan criticando ahí, cámbienle el pañal".

"Sí estoy muy contenta la verdad, obviamente todo mundo decía que niño, ¡pero es niña, es niña! Gracias a Dios me la mandó. Tengo 4 meses chicos, 4 meses, desde hace 4 meses yo sé que estoy embarazada, hasta ahorita quise decir la noticia por gente culera que tira", remarcó.

la hija de Karely Ruiz buscando a su papá pic.twitter.com/ZwN3sSxELq — @TigresOficial desbloqueame (@jxhnriv) August 25, 2024

Karely Ruiz les remarcó a sus haters que ella sí tiene la lana para festejar a su hija y le recordó sus progenitoras a sus detractores:

"Así que ya dejen de chingar, fue un evento pasado de lanza, pero mi hija lo vale, creo que si he ayudado a personas con mucha cantidad de dinero, por qué a mi hija no se lo voy a dar, desde la revelación y el baby shower va a ser el triple de mejor porque gracias a Dios tengo todo para regalarle, él me regaló ésta bendición entonces los demás chinguen a su madre, busquen cómo sobresalir, cómo hacer dinero, porque yo me preocupo por mi vida".

Finalmente, dijo que ella podría construir una escuela para su hija para que así no le hagan bullying respecto a quién es su mamá: "No se preocupen le voy a mandar a hacer un colegio propio a mi hijo, a mi hija, con maestros particulares, así que despreocúpense por el bullying, o me lo llevo a otro país, tan fácil".