Karol G llora por las fallas de su avión y en su concierto: 'No sé qué pasa energéticamente'

Tal parece ser que a Karol G le está faltando vibrar alto, pues la bichota estalló en llanto a medio concierto por una falla técnica que ocurrió en el mismo y tras el incidente con su avión.

Cabe recordar que hace unos días el avión privado de la famosa aterrizó de emergencia a los pocos minutos de haber despegado en un aeropuerto del área de Los Ángeles, California, Estados Unidos, pues uno de los pilotos reportó que había humo en la cabina. Afortunadamente, la famosa cantante colombiana resultó ilesa, al igual que el resto de su equipo.

Tras ello, durante su primer concierto en Guatemala, Karol G volvió a ser víctima de las “mañas vibras”, pues se suscitó una falla eléctrica que impidió que en el escenario hubieran luces, además de que el espectáculo se tuvo que retrasar.

Por esto mismo, Karol G no soportó más y estalló en llanto frente a miles de sus fans. Y el momento quedó grabado en un video que ya se viralizó.

En el clip se ve a Karol G diciéndole a su público con la voz quebrada: "Nos fuimos allá atrás porque se murieron los generadores de energía de todo el escenario. Se reportaron daños”.

"No sé qué está pasando energéticamente, pero sea lo que sea que esté pasando, no me voy a dejar", añadió Karol G llorando, pero empoderada. Ante ello, sus fans la animaron gritando al unísono: "Karol, Karol, Karol, Karol".

La cantante se limpió las lágrimas, se acomodó el cabello y más tranquila, se puso a iniciar su esperado concierto en tierras guatemaltecas.

"Sé que tenemos energía para usar por lo menos la banda y tocar algunas canciones y así mientras va volviendo, pues vamos a venir, a lo que vinimos a cantar", externó animada Karol G antes de iniciar su show.