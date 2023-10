Kuno Becker revela que será papá por primera vez; 'sé que es niña'

Kuno Becker reveló que se convertirá en papá por primera vez junto a su pareja, con quien lleva seis años de relación. El actor reveló que tiene 14 semanas de embarazo y que presiente que será una niña.

Fue durante una entrevista con Yordi Rosado que el actor, recordado por la saga "¡Gol!", dijo que se convertiría en papá por primera vez. Asimismo, señaló que si s niña se llamará Ann, y bromeó diciendo que si es niño se llamará Robocop.

"Sé que es niña, no se por qué", dijo Kuno Becker quien agregó: "Quiero romper patrones, enseñarle las cosas buenas, las malas. Estoy un poco apanicado, muy contento, pero también sé que traigo una carga genética dura y quiero romper con eso".

"La idea es ser buen papá, cuidarla, siento que es niña, no sé por qué. Es un proceso complicado en el que uno como hombre tiene como muchos pensamientos distintos que no conocías, te desestabiliza. Es nervios, qué le voy a enseñar, que no debe saber, que no, qué le cuento de nuestra familia", agregó Kuno Becker, es un emotivo momento junto a su entrevistador.

Asimismo, el actor reveló algunas cosas sobre su actual pareja, con quien tiene una relación desde hace seis años y cuya identidad prefiere mantener en secreto: "Estoy feliz, estoy en una etapa de mi vida en el que estoy por tener muchos cambios increíbles y me siento afortunado de encontrar un buen amor, que ha estado para mí, he estado para ella. Llevamos seis años. Me centra, me aconseja, me mide, me acompaña, le aprendo mucho. Yo la respeto, la quiero, la protejo, me equivoco, sí se merece como que le pusieran una estatua", detalló.

Cabe recordar que fue hace apenas unos años que el actor dijo que no quería ser padre. Sin embargo, esta noticia revela que el actor se encuentra en otra etapa de su vida y que ha decidido tomar el reto.

