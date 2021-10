Entre lágrimas papá de Gomita niega haberla agredido: "Yo no la golpeé" (VIDEO)

Alfredo Ordaz Barajas, papá de Gomita, rompió el silencio y aseguró que él nunca golpeó a la influencer Aracely Ordaz y que, por el contrario, lo que más ama es a su esposa y sus hijos.

El papá de Gomita ofreció una entrevista para el programa de “Es Show” con Ernesto Chavana en la que negó que haya agredido a la influencer.

“Me da mucha pena esta situación. Siendo Gomita una persona de edad, se le olvide de dónde venimos. Ellos son los del talento, pero quien busca el trabajo soy yo. El golpe que trae, en realidad yo no la golpeé, te lo puedo decir honestamente, pero si ella dice que sí, es porque lo hizo saber al MP porque hasta ese grado llegamos”, dijo el papá de Gomita.

Alfredo Ordaz rompió en llanto al hablar del tema y dijo que él nunca le haría daño a su familia, ya que Gomita acusa que su mamá, sus hermanos y ella tienen miedo de lo que él le pueda hacer.

“La primera persona que quiere lo mejor para ellos soy yo. En ningún momento, haya pasado lo que haya pasado, yo he pensado en tomar represalias contra ellos. Las personas que más amo en esta vida son mis hijos y mi esposa”, dijo el hombre.

Papá de Gomita ofreció disculpas

El papá de Gomita dijo que no tiene nada en contra de su familia y ofreció disculpas. “Yo no busco ningún problema. Si en algo les fallé, les pido disculpas”, señaló Alfredo Ordaz Barajas.

“Mi cometido es que mi esposa y mis hijos estén tranquilos, que yo no pienso hacer nada en contra de ellos. Lo que ella hizo en contra de mí sabe que no es cierto, sabe que tienen casa porque yo la he apoyado, tiene carro porque yo se lo regalé. Lapizito tiene coche porque yo se lo regalé. Claro que con su trabajo, pero yo también he trabajado”, mencionó el papá de Gomita.

