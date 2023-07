Lalo España pelusea 'La casa de los famosos'; no la ha visto 'ni 5 minutos': 'me da pena'

“La casa de los famosos” podrá ser el programa más visto de la televisión, especialmente por la presencia de la reinota de la Wendy, pero eso no impide que exista gente a la que no sólo no le gusta, sino que le da cringe y ñañaras saber que el pueblo pierde su tiempo viendo contenido como ése de “calidad dudosa”, y Lalo España es una de las personas que piensa así.

En una entrevista en la que participó Lalo España dio su honesta opinión respecto a “La casa de los famosos México”, programa que dijo no ha visto y que no tiene la más mínima intención de mirar. Además, afirmó que nunca participará en una emisión de ese estilo.

Lalo España Foto: Especial

"Ni de chiste. Yo respeto la línea de lo que quiera hacer cada quien, pero no se me da. Me han ofrecido varias cosas así que no me late la exposición de una persona", dijo el actor.

"No había visto ni cinco minutos y el otro día escuché que hacían alusión a algo que había sucedido en una regadera y me da pena, eso a quién le importa", añadió todo filoso.

Lalo España agregó que le preocupa que con el éxito que están teniendo este tipo de programas entre el público, lo creadores de contenido que sí hacen cosas valiosas se queden relegados ante la Wendy, el nepo baby de Emilio Osorio y las gracias que ellos y el resto de famosos hacen para dar de qué hablar.

Participantes de La casa de los famosos México Foto: Especial

"Lo que se me hace preocupante es a dónde va la sociedad, qué contenidos quieren. A veces nos rajamos la maceta en YouTube tratando de hacer algo padre, promover lugares chidos con humor, pero hasta yo hice una pausa para reflexionar", pronunció el famoso actor.

Finalmente, Lalo España mandó le dedicó un fuerte mensaje a los influencers “basura”, como Yeri Mua; y su pedrada fue específicamente para La Mars Aguirre, quien de meterse condones por la nariz ahora vende fotos en Onlyfans:

"De repente suben basura. A la gente le importa más que una chava se meta un condón a la nariz o que alguien se haga viral por decir 'wuuu'", sentenció.