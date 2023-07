Natália Subtil revela que Sergio Mayer Mori sigue sin pagar la manutención de su hija: 'no contesta'

Hace algunos meses, Natália Subtil afirmó que Sergio Mayer Mori, hijo del ex diputado que ahorita está en “La Casa de los Famosos México” y de Bárbara Mori, era un deudor alimentario que no le pagaba la manutención de la hija que engendraron juntos… cosa que hasta ahora sigue sin hacer.

Natália Subtil, quien es brasileña, ofreció una entrevista a “De Primera Mano”, en la que dijo que desde hace tiempo no habla con él y que incluso no le contesta los mensajes.

“Sigue igual, pero yo ya no quiero problemas, quiero estar en paz (...) platicamos un poquito porque tenemos una hija, ni modo, ojalá no fuera así, pero sigue igual", inició.

La brasileña agregó que quienes la ayudan con los gastos de la bendición son los abuelos de ésta: Sergio Mayer y Bárbara Mori: “los abuelos me ayudan con los gastos de la escuela y lo demás yo lo pago. Él no me contesta en WhatsApp, yo hablo sola”.

Por ello, Natália Subtil afirmó que apoya Sergio Mayer en “La Casa de los Famosos México”, pues además lo considera como un líder nato.

Finalmente, la cantante y modelo calificó a su ex suegro como una persona disciplinada y un gran padre… uno como el que a ella le hubiera gustado tener para sí misma.

“Es el abuelo de mi hija, no hay escapatoria… Al final de todo, es un gran padre, yo le dije muchas veces (a Mayer Mori) ‘si yo tuviera un papá como el tuyo, hubiera aprovechado tantas oportunidades que me dio’, pero eso es cada uno”, remarcó.

"Yo le dije (a Sergio Mayer Mori) muchas veces: 'A mí me hubiera gustado un papá como el tuyo', hubiera aprovechado tantas oportunidades", concluyó Natália Subtil.