Lalo Mora niega haber acosado y tocado a mujeres: "Son trucos de la cámara"

Lalo Mora no sólo es conocido por sus corridos, sino por haber sido captado muchísimas veces haciendo tocamientos indebidos y acosando sexualmente a sus fans, cosas que el cantante afirma que son falsas, pues dijo que lo que se ve en los videos son “trucos de cámara”.

Así lo afirmó Lalo Mora a los medios de comunicación, mismos a los que les aseguró que las acusaciones de que es un agresor sexual han manchado su imagen y lo han hecho llorar.

narcoblogger: RT codigorojocdmx: 🇲🇽 El cantante Lalo Mora fue captado acosando a sus fans. pic.twitter.com/AZwhK4mTUj — Alerta Roja México (@AlertaRojaMex) October 6, 2021

“Yo no hice tal cosa, son trucos de la cámara. Ahí hubo dos cámaras… ¿cómo voy a agarrar yo a una dama? Y lo digo para todos. Ni que no tuviera yo dónde agarrar ni a quien agarrar, mucho menos delante de mi púbico”, justificó Lalo Mora.

“Lloré yo, la muchacha por eso no se quejó, querían destrozarme, que debía estar en la cárcel y esas cosas. Estoy muy contento con ustedes y con mi vida, espero que me disculpen si es que cometí un error”, añadió.

Asimismo, el cantante dijo que no era su intención faltarle el respeto a ninguna mujer porque “él no es así” y le pidió perdón a una de las jóvenes que manoseó.

“Yo no hago eso ni lo voy a hacer jamás. He tenido muchas novias, no voy a cometer el error… no soy tonto para desgraciar mi carrera”, dijo.

Lalo Mora lo vuelve a hacer….. pic.twitter.com/Wm92Fw27Qz — Raúl Brindis (@raulbrindis) October 6, 2021

Finalmente, Lalo Mora agradeció el apoyo de Maribel Guardia, pues apuntó que fue la única famosa que lo defendió.

“Quiero pedir perdón si cometí ese error, pero no lo cometí. La única que habló bien de mi fue Maribel Guardia, ella dijo ‘me extraña porque don Lalo convivió mucho tiempo conmigo y jamás me faltó al respeto’”, finalizó.

