Lasso ofrece un espectáculo muy personal en “el museo de su vida”

El cantante y compositor venezolano Lasso ofreció la noche de ayer un concierto muy personal y emocionante en el Teatro Metropólitan ante más de 3 mil espectadores, en lo que fue su segunda presentación del año en México y parte de su gira por Latinoamérica con “Lasso vs Quedarse Solo para Siempre”.

NO HAY NADA MÁS PODEROSO QUE UN SER HUMANO CON UN SUEÑO



HOY POR FIN EN EL TEATRO METROPOLITAN!!!

🇲🇽❤️🥹 pic.twitter.com/Vvqp7g5QyA — lasso (@LassoMusica) February 2, 2024

El supuesto rapto de una pintura que representaba a una mujer con cabeza de flor —y portada del último disco del intérprete— junto con la búsqueda del ladrón, fue el preámbulo para el inicio del espectáculo que comenzó cuando Lasso apareció enmascarado y de incógnito entre el público, para después subir al escenario cantando “Quédate con él”, uno de los sencillos de su más reciente álbum, “Eva”.

Con una escenografía que remitía a la sala de un museo y vestido con un overol color rojo, Lasso agradeció al público mexicano y les pidió estar listos “para el mejor concierto de sus vidas”, al tiempo que entonaba algunas canciones de su álbum “Cuatro estaciones”, que conjuga ritmos de balada y pop, como “Vamos a mi ritmo” y “Kamikaze”.

Humbe está noche en el concierto de Lasso pic.twitter.com/6atMd0YoXE — Humbe Report (@humbereport) February 3, 2024

Entre aplausos y gritos, el artista venezolano no dejó de sonreír y darle la bienvenida a los asistentes al show que consideraba “el museo de su vida”, pues recordaba en sus canciones a todas las personas que habían dejado memorias en su trayectoria, entre ellas algunas de sus “ex”.

Antes de continuar el espectáculo, en la pantalla apareció un video del cantante colombiano Sebastián Yatra —con quien compartió escenario en el pasado Tecate Emblema de Ciudad de México— mandando un saludo a los presentes y deseándole suerte con su nueva enamorada, “Eva”.

Tras una pausa, Lasso reapareció en el escenario con un nuevo atuendo brillante y, ante los gritos de sorpresa del público, el artista pop Humbe, con micrófono en mano, se le unió para interpretar el tema “Dios”, rememorando la ocasión en que Lasso fue el invitado especial del mexicano en su primer concierto en el Metropólitan.

El espectáculo continuó con “Diferente”, que puso a todo el recinto a saltar mientras coreaban al unísono y, en seguida, Lasso tomara una guitarra para interpretar en acústico “Feliz por ti” y “Los hombres son todos iguales”. El venezolano mostró también algunos de los carteles que la gente le dedicó, entre los que se leían “Lasso es mi pastor” o “San Lasso” acompañado de imágenes del cantante.

Los ánimos en el Metropólitan se encendieron aún más con uno de sus sencillos más famosos, “Corriendo con tijeras”, mientras pedía al público que por tiempos le acompañaran a cantar partes del coro. También sonaron “Hasta ese día”, “Subtítulos” y “ Odio que no te odio”, tema que originalmente canta junto a la chilena Cami.

Para el final del concierto no podía faltar su tema estrella del momento, “Eva”, tema de su cuarto disco de estudio y quien, para el artista venezolano es “su canción preferida de todo su repertorio”. Para terminar su presentación no podía faltar “Ojos marrones”, su sencillo más popular y el favorito de muchos, pues el público no dejó de entonar la canción con el entusiasmo desbordado. El show terminó con “Un millón como tú” ante los aplausos de pie de todos los fanáticos.