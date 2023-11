Latin Grammy 2023: Shakira dedica su galardón por sesión con Bizarrap a su público español

Uno de los temas más polémicos del año fue galardona en los Latin Grammys 2023. Se trata de "Shakira - Bzrp Music Sessions, Vol. 53", tema que surgió luego de que la cantante colombiana rompiera con el exfutbolista español Gerard Piqué.

Shakira agradeció durante su discurso a sus colegas y a todo su público, principalmente al público español: "Me han acompañado en las buenas y en las malas, en los tiempos difíciles que he pasado en esta tierra que tanto he querido. Nunca han dejado de darme apoyo y eso nunca se me olvidará", dijo la cantante colombiana.

El éxito del tema que lanzó Shakira fue descomunal. De acuerdo con la revista Rolling Stone: "En menos de una hora, superó las 3 millones de reproducciones y se posicionó de manera instantánea en lo más alto de las tendencias de música en YouTube", asegura el medio.

"El video, 14 horas después de su salida, ya superaba las 28 millones de reproducciones, relegando otros lanzamientos exitosos como la Music Session de Bizarrap con Residente", agregó el medio de comunicación especializado en música.

Shakira hace historia al recibir el premio Video Vanguard a la trayectoria

La noche de este 12 de septiembre, Shakira hizo historia al recibir el premio Video Vanguard a la trayectoria en los MTV Video Musica Awards 2023. La colombiana es la primera artista latina en ser laureada con este reconocimiento y se suma a una lista de la talla de Beyoncé, Nicki Minaj, Madonna, Janet Jackson, Jennifer López, Rihanna y Missy Elliott.

"Es una gran sorpresa. Muchísimas gracias. Gracias MTV, gracias por ser una parte importante de mi carrera. Yo tenía solo 18 años, hoy quiero agradecer a las personas que han sido clave en mi historia visual", dijo la cantante colombiana al recibir el galardón.

Shakira agradeció a su disquera y a las mujeres que han colaborado con la cantante colombiana. "Quiero agradecer a mis padres, también a mis hijos Milán y Sasha, que están aquí, muchísimas gracias por apoyarme, por animarme, por hacerme sentir que mamá puede con todo", apuntó.

