Livia Brito habla de agresión a paparazzi y dice que explotó porque un fotógrafo se metió a su casa

La actriz Livia Brito habló sobre la agresión que cometió contra un paparazzi cuando estaba de vacaciones en Cancún con su novio.

Livia Brito ofreció una entrevista a Yordi Rosado en la que recordó el incidente en el que golpeó a un paparazzi junto con su novio, lo que le costó una demanda.

Livia Brito dijo que estaba tranquila porque dejó todo el tema legal en manos de abogados, sin embargo, señaló que lamentaba lo sucedido y aseguró que nunca debió ocurrir.

“Me da pena y lastima por lo que pasó, no debió haber pasado fue un error, yo pedí disculpas y sigo pidiendo disculpas por lo que pasó”, señaló la actriz.

Asimismo, contó que su novio la estaba defendiendo porque ella estaba muy alterada. Señaló que llevaba ocho años lidiando con los paparazzi, reveló que uno de los fotógrafos se metió hasta su casa y le tomó una foto en la que ella aparece en su recámara.

“Estaba alterada porque yo ya llevaba ocho años lidiando con este tipo de asuntos en donde se han metido hasta mi casa, en mi cama, en mi recamara, en mi cuarto. Hay una foto tomada por un paparazzi en una casa que tengo en Cuernavaca en donde se ve mi recamara y estoy yo dentro de mi recamara”, señaló la actriz.

Livia Brito señaló que no justifica lo que hicieron ella y su novio, pero señaló que lo que pasó fue producto de que llegó al límite y explotó.

“Son tantas cosas que me han pasado atrás y saco todo de golpe. No es el hecho que le diste un golpe aquí, es porque tantas veces le has dado muchos golpes aquí que ya llega un punto en el que le haces así y mi cabeza explota”, mencionó la actriz.

Sin embargo, la protagonista de La Piloto aseguró que pese a lo que pasó se debe guardar la calma y no tratar de reaccionar de la manera que lo hizo.

KR