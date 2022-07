¿Lucía Méndez abrirá su OnlyFans? "Ganaría muchos millones de pesos"

Ya es muy común que los famosos tengan su OnlyFans, motivo por el cual Lucía Méndez reveló su pronto planea abrir el suyo.

Y es que Lucía Méndez contó que sus fans le han sugerido y pedido que abra su OnlyFans, pues están ansiosos de verla sin censura y haciendo cosas explicitas.

En entrevista con los medios, Lucía Méndez aseguró que está segura de que ganaría millones de pesos si abre su OnlyFans.

No obstante, sus fans van quedar con las ganas de verla al natural y en contenido erótico, pues la famosa dijo que no está en sus planes hacerle la competencia a Karely Ruiz.

“Yo sé que ganaría muchos millones de pesos y me lo han pedido muchas personas, pero a estas alturas de mi vida, no lo haría”, sentenció.

“Yo no tengo marido, pero tengo un hijo, que se merece mi respeto, no porque esté mal salir en OnlyFans, pero con mi hijo tengo una relación de mucho respeto, me cuida, nos cuidamos”, agregó Lucía Méndez.