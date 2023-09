Luis Miguel alarma a fans por nueva FOTO de su cara: 'se le deformó la cara'

Luis Miguel podrá estar dando una de las giras más exitosas de todo el 2023, pero eso no significa que este lejos de los dimes y diretes de la gente y los chismes de farándula… y es que ahora los fans manifestaron su preocupación por una nueva foto suya en la que se le ve la cara muy cambiada y demacrada.

Luis Miguel, de 53 años, ha dado mucho de qué hablar desde que inició su gira mundial, siendo una de las principales que no es él quien está saliendo a los escenarios, sino una serie de dobles que están saliendo en su lugar.

Luis Miguel Foto: Instagram

Ahora, se dio a conocer una nueva fotografía de Luis Miguel que hizo que los fans pegaran el grito en el cielo, pues se ve irreconocible y con un semblante totalmente demacrado e irreconocible.

La foto en cuestión es una selfie que compartió el cineasta Brett Ratner junto al Sol de México, aparentemente los dos estaban cenando en un restaurante bien lujoso y ambos aparentan pasar un rato muy agradable.

Luis Miguel Foto: Especial

Lejos de desatar felicidad hacia Luismi, la foto generó preocupación entre sus fans, pues afirmaron que se veía mal y otros incluso se atrevieron a decir que no era él.

“Nada que ver los que somos fanáticos de Luismi le conocemos todos los gestos y más si sonrisa, no se dan cuenta que no la nariz, ni la sonrisa es de él”, “No es él”, “Todavía piensan que es el verdadero Luis Miguel”, "Se le deformó la cara", “Ese no es el, me perdonan”, “Se le descascaro los efectos especiales maquillaje” y “Claramente no es el verdadero”, le comentaron.