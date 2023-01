Luisito Comunica presume ser un Casio y lo destrozan: "tú también fuiste infiel"

Luisito Comunica quiso subirse al tema de Shakira y Piqué, por lo que compartió una foto usandon un Casio frente una tienda de Rolex, lo cual no le encantó a sus fans.

En su foto, Luisito Comunica aparece vestido elegante afuera de una tienda de Rolex, pero presume un reloj Casio dorado: “Vestido como un Rolex, pero orgullosamente soy un Casio”, señaló.

De inmediato los fans de Shakira se le fueron encima y le dijeron que apoyaba a Piqué porque él también era un infiel, ya que dicen que engañó a su ex La Chule, con Arianny Tenorio, su pareja actual.

“Luisito comunica claramente tiene ganas de que lo cancelen. Luis, internet tiene memoria, te recuerdo cuando le fuiste infiel a Cynthia lenguas de gato con tu actual novia” y “Claramente Luisito comunica es team Casio, no olvidemos que engaño a su ex con su actual novia”, le dijeron.

Luisito comunica claramente tiene ganas de que lo cancelen Luis internet tiene memoria te recuerdo cuando le fuiste infiel a Cynthia lenguas de gato con tu actual novia la escondías hasta que paso el pedo con rayan entonces sacaste del anonimato ary, claramente eres un Piqué — aka_belipop_mane💕💅 (@akamegun92) January 17, 2023

Por ello, El famoso modificó su post y le agregó un mensaje en el que dice que no estar en ningún equipo y le pidió a la gente dejar de estar de inventada:

“PD: esto no es apoyo a nadie, literal solo me dio risa esa parte de la canción porque tengo un Casio puesto. Ni siquiera me sé bien el chisme, dejen las chaquetas mentales”, señaló Luisito Comunica.