Manolo Caro rompe el silencio sobre la salida de Tenoch Huerta de su última película; ¿apoya al actor?

Luego de que el actor Tenoch Huerta renunciara a la cinta “Fiesta en la madriguera”, de Manolo Caro, debido a las acusaciones de abuso sexual en su contra, el director rompió el silencio y reveló detalles sobre lo sucedido.

Fue a través de un comunicado que el histrión Tenoch Huerta, quien el año pasado protagonizó Black Panther: Wakanda Forever, dio a conocer que se retiraría del proyecto orquestado por el realizador mexicano: "No me queda más remedio que retirarme de participar en la película ‘Fiesta en la madriguera’. Mi enfoque ahora es simple: continuar el proceso de restauración de mi reputación", dijo.

"Es con gran tristeza que hago esto, pero no puedo permitir que sus acciones dañen no solamente a mí, sino también al trabajo de docenas de personas talentosas y trabajadoras involucradas en el proyecto", señaló Tenoch Huerta.

Manolo Caro revela detalles sobre la salida de Tenoch Huerta del proyecto

Ante esta situación, Manolo Caro, quien estaría a cargo de “Fiesta en la madriguera”, dijo a medios de comunicación que Huerta salió de la cinta porque decidió atender sus temas personales: "Decidió atender sus temas personales. Yo por Tenoch solamente tengo respeto admiración. No sé lo que sucedió ahí, yo creo que ese es un tema que se tiene que hablar en otros lugares, no en Twitter, no en una alfombra roja, sino en el ministerio", dijo el director.

“Si no hay una acusación legal yo no soy nadie para juzgar. Él sabía que contaba con mi apoyo y él decidió atender sus temas y yo apoyé. Yo no creo que uno deba emitir un juicio de valor de la nada. Yo en el caso de Tenoch, como de otros colegas, les llamo por su calidad actoral”, apuntó Manolo Caro al programa "De Primera Mano".

Por último, el director dijo que en caso de que hubiera una denuncia legal, pondría atención en ello: "Obviamente si tuviera algo horrible que esté sucediendo pues reparo y pongo atención en eso. En el caso de él yo no conozco ninguna denuncia penal o lega real, entonces no puedo tomar ninguna decisión a partir de eso", dijo.

