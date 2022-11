María José llora tras ayudar a una abuelita perdida en la CDMX: "cuiden a sus viejitos" (VIDEO)

María José hizo una buena acción, pues ayudó a una abuelita a llegar a su casa, pues estaba desorientada.

A través de sus redes, María José documentó cómo auxilió a doña Leticia por horas para que pudiera llegar a su hogar.

“Nos encontramos a una señora perdida y dice que se llama Leticia”, inició María José, tras ayudarla a pedir un taxi, el cual siguió para ver si sí la iba a llevar a su casa.

“Vamos a ver si al llegar a la calle de Lieja, alguien le abre sino necesito alguien de Chapultepec para que me ayuden con la policía o el DIF”, agregó.

Para su mala fortuna, en el domicilio al que llegaron no vivía la abuelita, por lo cual la invitó a comer: “De repente se desorienta, habla sola”, agregó la famosa.

Los policías querían llevar a la abuelita a un albergue pero ella se negó porque dijo que tenía su casa en Pantitlán.

“Tiene demencia senil y lo que me dijeron es que no podemos obligarla a que se vaya a alguna institución si ella no quiere. Dice que va a tomar un camión y pues no la puedo ayudar. No puedo hacer nada”, añadió derrotada María José.

Tras ello, María José acompañó a la abuelita a tomar el camión y le pidió al pasaje cuidarla: “la señora que está subiendo tiene demencia senil y no quiere que la ayudemos, dice que vive en calle dos de Pantitlán, entonces si alguien vive por ahí, de calle uno, calle dos, se las encargo”.

Finalmente, María José aseguró que la abuelita llegó bien a su casa y lloró conmovida para exigirle a la gente que cuide a sus viejitos:

“Cuiden a sus viejitos, espero estén bien, esperemos que todos en este país tengamos un poquito de empatía y se nos quite el miedo de ayudar, es lo único que me lastima es que ayudar cueste tanto trabajo por la situación de seguridad”, dijo llorando.