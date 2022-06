Mariah Carey es demandada por plagiar su éxito "All I Want For Christmas Is You"

Mariah Carey aparentemente se robó la Navidad, pues fue demandada por presuntamente plagiar su éxito de temporada “All I Want For Christmas Is You”.

La ex de Luis Miguel lanzó “All I Want For Christmas Is You” en 1994 y desde entonces se consolidó como una de las máximas canciones navideñas; incluso en 2019, alcanzó la cima del Billboard Hot 100 en Estados Unidos.

Ahora, el compositor Andy Stone demandó a Mariah Carey por infringir de derechos de autor se su canción y quiere sacarle a la cantante 20 millones de dólares.

Andy Stone argumenta que lanzó “All I Want For Christmas Is You” bajo el apodo de Vince Vance & The Valiants en 1989. La canción entró en la lista Billboard Hot Country Singles & Tracks en 1994, donde se mantuvo hasta el 2000.

“All I Want For Christmas Is You” de Stone sólo se parece a la de Mariah Carey en el título, pero el quejoso argumenta que la famosa no le pidió permiso para usar el nombre.

“Carey y su colaborador Walter Afanasieff a sabiendas, deliberadamente e intencionalmente participaron en una campaña para infringir los derechos de autor. Cometieron actos de enriquecimiento injusto por la apropiación no autorizada del trabajo del demandante y la buena voluntad asociada con el mismo", se argumenta.

Mariah Carey no se ha manifestado al respecto ni ha respondido a la demanda.