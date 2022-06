¿Dua Lipa y a Arón Piper son novios? Los captan bailando muy sensual y pegaditos (VIDEO)

Fue a finales del año pasado que Dua Lipa rompió con su ex novio Anwar Hadid; no obstante, tal parece ser que la cantante ya no tiene el corazón propio y que podría estar estrenando romance, pues fue captada muy melosa con el actor Arón Piper.

Los hechos ocurrieron en una disco de Madrid, lugar en el que Dua Lipa fue grabada mientras baila muy sensual y pegadito con el actor de “Élite”.

¿Infidelidad de Piqué?, No mamita ya vamos con el chisme de Dua Lipa y Aron Piper 🫣 pic.twitter.com/rSSvzTzNoY — scarlette 🧪 (@iamsugaboo) June 4, 2022

De acuerdo con testigos y fans, Dua Lipa y Arón Piper fueron a la disco tras el show que la famosa dio en Madrid.

the sexual tension between dua lipa and aron piper pic.twitter.com/dDNykB9KkM — ًgian • fan acc (@lgbtdlipa) June 4, 2022

En las imágenes que ya son virales se puede ver como los famosos están juntos y no se despegan en ningún momento, además de que su interacción es muy romántica.

En ningún momento se ve que Dua Lipa y Arón Piper se den besos; sin embargo, eso no ha impedido que los fans especulen que ambos famosos están iniciando un romance.