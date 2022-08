Mariana Botas confiesa que estar en "Todos a bailar" fue un infierno: "Me provocaron y me picaron"

Mariana Botas rompió el silencio y reveló que fue un infierno participar en el reality “Todos a Bailar”, pues la producción intentó hacer que tuviera pleitos inventados.

"Para los que no sepan, hice un reality de baile, yo dije 'órale, suena divertido', a mí me encanta bailar, lo que no quiere decir que sea bailarina, porque hay una diferencia abismal, no tengo dos pies izquierdos, pero nunca he tomado clases de baile, no tengo una formación de bailarina, ni nadie de los que estábamos ahí", inició en sus declaraciones Mariana Botas.

La famosa contó que no sabía que ese tipo de shows buscaban generar polémicas para tener rating, lo cual le desagrado.

"Pasaron muchas cosas, se hizo como muy polémico, yo bien inocente pensé 'éste va a ser un reality justo en el que cada semana puede salir alguien', aparte era familiar, había niños... Yo nunca pensé que podían tergiversar tanto las cosas y hacer polémica para hacer buenos y malos, entonces pasaron una serie de cosas, en las que querían que quedara como la mala del cuento, pero al final quedé como la víctima de la historia", narró.

Mariana Botas afirmó que la producción la presionó varias veces para que explotara y fuera polémica, pero ella nunca cayó en su jueguito. Incluso señaló que una jueza se la agarró contra ella.

"Me provocaron y provocaron, me picaron, porque eso da rating, pero jamás iban a ver a Mariana Botas decir una vulgaridad o salirme de mis casillas al aire, entonces hasta el final lo intentaron, yo no sé si a la jueza se le zafó la tapa y al final se fue en mi contra, porque se fue a lo personal, o si estaba chichareada", lamentó.

"Al final la que quedó mal al aire fue ella. Yo la verdad es que nunca, ni por rating me prestaría a ser mal educada, pero si ella se prestó qué pena, y si ellos pensaron que me iba arder a manera de hacer un espectáculo jamás pasó... Hubo cosas que la gente no se entera, hacer un reality es súper duro y aunque en la televisión lo traten de manipular uno sabe hasta donde se presta", finalizó Mariana Botas.