Mariana Ochoa revela que pleito de OV7 empezó por broncas entre Lidia Ávila y M’Balia

OV7 está rota y cada uno de los integrantes de la agrupación noventera ha dado su versión respecto al por qué del pleito entre ellos. Ahora Mariana Ochoa fue quien habló y reveló que el conflicto empezó por problemas entre M’Balia y Lidia Ávila.

Fua en la emisión de este miércoles del programa “Hoy” el espacio donde Mariana Ochoa rompió el silencio respecto a la ruptura de OV7 y el distanciamiento irreconciliable entre M’Balia y Lidia Ávila.

Mariana Ochoa habla del pleito en OV7

En primer lugar, Mariana Ochoa dejó claro que entre ella y Kalimba no hay malestar alguno; no obstante, otros de sus compañeros si tienen pleitos con otros por “malos entendidos”.

“Yo cuando platiqué con Kalimba, llegamos a la conclusión porque evidentemente entre el Negrito y yo no hay problema alguno, pues que algunos necesitaban hablar entre ellos porque hay malos entendidos de que, si tal dijo, si tal no me dijo”, dijo Mariana Ochoa.

Sin perder tiempo, Mariana Ochoa señaló que ella considera que los pleitos en OV7 se deben a que M’Balia malinterpretó algunas declaraciones de Lidia Ávila; mismas en las cuales no entró en detalle, pero que serían los señalamientos homofóbicos que ha causado polémica.

“Yo creo que M’Balia cree que Lidia dijo cosas que no dijo, eso es lo que yo creo. Yo he estado muy cercana estos meses con Lidia, con Óscar y realmente cuando salió esta nota, de que si se había dicho de la pareja de M’Balia, la cual, la verdad ni siquiera conocemos fue como: ¿cómo vamos a decir algo si ni siquiera…?”, externó Mariana.