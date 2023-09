Marisol González asegura que estará en la quinta temporada de ¿Quién es la máscara?

El reality show ¿Quién es la máscara? está a punto de volver en su quinta temporada y poco a poco van saliendo a la luz quiénes formarán parte del proyecto. Marisol González, quien participó en Miss Universo 2003, dio a conocer que se unió a la platilla de conductores una vez más.

Fue en una entrevista con medios de comunicación que la conductora reveló que ya estaba lista para comenzar con el reality show, en el que estará Omar Chaparro como conductor y Juanpa Zurita como investigador.

"Es un reto y es una gran experiencia por la producción que se maneja y por todo lo que se aprende. Estoy muy feliz, que cada proyecto (en el que participo) tenga tanta diferencia el uno del otro", dijo Marisol Gonzáles.

"Cada uno tiene su magia y me encanta poder hacer diferentes cosas", dijo la conductora, quien aseguró que aún no ha visto nada sobre la nueva producción. Asimismo, reveló que las grabaciones del programa comenzarían este miércoles 13 de septiembre.

Aseguró que a pesar de estar colaborando en múltiples proyectos, ha logrado combinar bien su vida profesional con su vida personal: "De repente se junta la chamba, pero también hay tiempo para la familia que es lo que me encanta", dijo.

Asimismo, apuntó que estar en tantos proyectos no ha afectado a su trabajo y señaló que tiene una buena relación con su pareja en ese sentido. Además, Marisol González reveló que ya no busca tener más hijos: "Si no hubiera sido por la pandemia sí me hubiera gustado uno más, pero ahorita ya está cerrada (la fábrica)", declaró.

¿De qué se trata '¿Quién es la máscara?'?

Es un reality show mexicano producido por Televisa en colaboración con Endemol Shine Group. Está basado en el Reality surcoreano King of Mask Singer, adaptado al formato estadounidense de The Masked Singer.

DGC