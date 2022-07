Marta Guzmán revela que es pariente de Alejandra Guzmán ¿Se llevan bien?

Marta Guzmán sorprendió los televidentes al señalar que es sobrina de Enrique Guzmán y, por ende, prima de Alejandra Guzmán, cosa que mucha gente desconocía.

En entrevista Gustavo Adolfo Infante, Marta Guzmán contó cómo es su relación con la familia de los Guzmán:

"Yo cuando me enojo digo: 'es que se me subió lo Guzmán'", bromeó en referencia a las polémicas de sus parientes y antes de dar detalles de cómo se lleva con ellos.

Marta Guzmán contó que en su infancia llegó a celebrar algunas cosas con Alejandra Guzmán, pero dejó claro que su relación con la madre y enemiga de Frida Sofía no es cercana.

"Convivíamos más de chicos en casa de mis abuelos, pero realmente no era una convivencia muy cercana. Nada más en Navidades y cosas así. Conviví todavía menos con Daniela y Enrique, que son más chicos", dijo.

Finalmente, Marta Guzmán señaló que la familia de su padre no era muy unida, a diferencia de la de su mamá y detalló que los Guzmán vivían en la Anzures, mientras que ella en la colonia Irrigación.