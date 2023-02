MasterChef se queda sin sus chefs estrella Betty, Benito, Herrera y Joserra: "Se empeñan en destruirlo" (VIDEO)

MasterChef, uno de los programas estrella de TV Azteca, quedó prácticamente desmantelado, pues los chefs estrellas ya no están.

Chef Benito fue el primero en salir de MasterChef

El primer chef en irse de MasterChef fue Benito Molina que en octubre de 2020 se anunció la salida del juez más estricto del programa.

A través de un comunicado se informó que terminó la relación laboral entre el chef Benito y la televisora.

“TV Azteca da a conocer el fin de la relación con el chef Benito Molina, quien durante cinco años colaboró en el éxito de MasterChef… Para el equipo de MasterChef y TV Azteca ver partir al chef Benito Molina representa un agradecimiento a su compromiso con hacer siempre la mejor televisión”, se lee en el comunicado.

Chef Herrera dijo que no le avisaron que lo corrieron de MasterChef

Mientras que dos años después en enero de 2022 el chef Adrián Herrera también se fue de MasterChef, él acusó que lo corrieron y no le avisaron, sino que se enteró a través de los medios de comunicación.

“Les comento algo que me ha sorprendido: me entero, a través de los medios de comunicación, y no por las vías correspondientes de la televisora, que ya no participaré en esta edición de MasterChef Junior. Tampoco se me dio una razón del por qué de esto”, señaló el chef Herrera.

Asimismo, el Chef Herrera lamentó que los ejecutivos de TV Azteca no se tomaron la molestia de avisarle de su despido.

En octubre paso, el Chef Herrera ofreció una entrevista a Roberto Martínez y el exjuez del programa de TV Azteca se lanzó con todo contra el programa. Cuestionó los valores éticos de la producción de MasterChef.

“Tienen un nivel ético, algunas personas de producción de ese programa que de veras, que triste. Rompieron un programa que empezó bien y fue el más visto y ve donde está ahorita, el rating que tiene y no nada más el rating, el contenido se fue por el lado del chiste de la farándula y eso es muy triste porque yo soy parte de la historia. Es una franquicia internacional que se están empeñando en drestruila”, dijo el Chef Herrera.

Chef Betty y Chef Joserra se van el mismo día de MasterChef

Finalmente, las únicas dos caras representativas del programa, la Chef Betty y el Chef Joserra se fueron de MasterChef el mismo día. Este 20 de febrero anunciaron su salida oficial del reality de cocina.

La Chef Betty dijo que ella renunció por voluntad propia y que entregó su carta de renuncia al programa el pasado 9 de febrero.

Mientras que Joserra aseguró que se va de MasterChef porque no le llegó notificación para participar en la nueva temporada, por lo que se irá a nuevos proyectos.

José Ramón Castillo se va de MasterChef Foto: Especial

¿Qué pasará con el programa MasterChef?

Hasta el momento, TV Azteca no ha anunciado quienes serían los reemplazos de los cuatro chefs que se volvieron las caras del programa MasterChef México.

Por ahora el Chef Herrera y Benito no parece que tengan intenciones de volver y menos después de que Pedro Sola dijo que el Chef Joserra habría contado que los dos primeros maltrataban a Betty en las grabaciones del programa.