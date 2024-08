Mayela Laguna revela que Frida Sofía habría intentado quitarse la vida 2 veces

Mayela Laguna, la ex esposa de Luis Enrique Guzmán, sigue generando polémica, pues ahora se dio a conocer un audio en el que presuntamente la ex cuñada de Alejandra Guzmán aseguró que Frida Sofía intentó suicidarse dos veces.

Fue el programa "Chisme No Like" el que dio a conocer los presuntos audios de Mayela Laguna, los cuales fueron compartidos por una supuesta amiga de la ex de Luis Enrique. De acuerdo con lo que dice la voz que se escucha en las grabaciones, Frida Sofía habría intentado quitarse la vida un par de veces, sin lograr con éxito su cometido.

Esto porque súpitamente Mayela Laguna habría intentado ayudar a Frida Sofía y le habría guardado el secreto.

“Está aquí y no me ha buscado. Me parece muy mal porque yo estuve un año escuchándola desde la mañana y yo aquí, escuchándola todo lo que me decía. Dos veces intentó suicidarse frente a mí, y evité que lo hiciera (...) Y está aquí (Ciudad de México) y no me busca. Me parece terrible”, se escucha en el audio presuntamente de Mayela Laguna.

En el audio, la ex cuñada de Alejandra Guzmán también dijo que estaba enojada con Frida Sofía porque nunca la llamó, pese a todo el apoyo que le brindó para evitar que se suicidara.

Además, señaló que le presentó a Frida Sofia a un abogado que le ayudó a resolver sus problemas con su ingreso a México: “Todo el tiempo jurándome que nos íbamos a hacer la prueba y está aquí y no me busca, pero a mi abogado sí, porque es el abogado que yo le presenté”.

Hasta ahora, ni Mayela Laguna ni Frida han desmentido lo señalado por el programa “Chisme no Like”, pero los fans de la farándula y de la polémica de la paternidad de Apolo esperan a que salgan a hablar al respecto.