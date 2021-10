"Eso es mentira": Padre de Octavio Ocaña rechaza versión de la Fiscalía del Edomex

El padre del actor Octavio Ocaña, quien perdió la vida por un disparo de arma de fuego, rechazó la versión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México al asegurar que su hijo no iba manejando en estado de ebriedad.

Don Octavio Segura indicó, en un encuentro con los medios, que su hijo no viajaba en estado de ebriedad y que no pretendían robarle la camioneta, como señalan algunas versiones. "No, eso es mentira. Venía con gente mía y con gente de toda mi confianza".

A pregunta expresa de si en la unidad había drogas y alcohol, el padre del intérprete de "Benito" de la serie Vecinos, aseguró en tono molesto que no.

Sin embargo, la Fiscalía del Edomex aseguró que los dos hombres que viajaban con el actor indicaron que en días recientes consumieron alcohol en compañía de Octavio Ocaña.

Don Octavio Segura también pidió respeto para su hijo, quien dijo, se supo ganar el cariño de la gente desde niño. Además, rechazó otras versiones que circulan por redes sociales.

"Ya sabes cómo son las redes sociales, no me voy a enganchar ni nada. Ustedes lo conocieron y saben que nada de eso es cierto" dijo.

¿Qué dijo la Fiscalía del Edomex sobre la muerte de Octavio Ocaña?

Luego de que se diera a conocer la muerte del actor, la Fiscalía del Edomex indicó en un comunicado que Octavio Ocaña, de 22 años, "perdió la vida por un disparo de arma de fuego en la cabeza".

Además, la dependencia detalló que en la camioneta hallada en la autopista Chamapa-Lechería se encontró un arma de fuego, un casquillo percutido e indicios balísticos en el techo de la unidad, justo a altura del conductor.

El comunicado agregó que "policías municipales les habrían marcado el alto, sin embargo, el conductor no detuvo la marcha y aceleró para evitar ser detenido, lo que inició una persecución".

Mientras que una de las personas, a quien el padre de Octavio Ocaña señaló como "de confianza", declaró que el actor llevaba un arma, la cual la sacó de la guantera del automóvil y durante la persecución.

