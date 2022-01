Michelle Salas inicia el año destrozada, operan a un ser querido de un tumor

Michelle Salas inició el 2022 de la peor manera, pues la famosa está pidiendo oraciones a sus fans, pues un ser muy querido por ella está muy grave de salud y fue operado a causa de un tumor.

Esto ocurre luego de que su bisabuela Silvia Pinal salió del hospital como toda una campeona tras infectarse de COVID.

"Estas últimas semanas han sido inmensamente duras para mí. Es por eso que me he desaparecido un poco por aquí. No encuentro el consuelo ni las ganas de pretender que estoy bien cuando estoy destrozada por dentro", expresó Michelle Salas en sus redes.

Y es que a su gato Valentino le detectaron un tumor en la lengua, cosa que la tiene completamente destruida:

"Escribo esto desde la clínica donde lo están tratando de un tumorcito en la lengua que le descubrieron hace un par de días. Todavía no quisiera perder la fe, hay veces que siento que me derrumbo en mil pedacitos. Sólo les pido por favor que lo tengan en sus oraciones y que pidan por él", externó Michelle Salas.

Asimismo, la famosa señaló que su gato ha estado con ella los últimos 8 años y que es su mejor amigo, por lo cual espera que se recupere.

“Ese gatito ha sido mi compañero de vida por 8 años, mi mejor amigo, es el que más quiero, a veces te preguntas ¿por qué él?, pero Dios sabe porqué hace las cosas y espero desde lo más profundo de mi corazón que lo ayude a salir de esto. Gracias infinitas”, finalizó.

