Miguel Bosé es hospitalizado de emergencia y es operado ¿Está muy mal?

Miguel Bosé fue hospitalizado de emergencia en México y fue sometido a una cirugía para tratar un mal que lo ha aquejado durante un gran tiempo.

De acuerdo con la editorial Espasa, la cual publicó su libro que estaba promocionando, Miguel Bosé fue operado de la hernia discal que sufre, por lo que canceló la presentación del volumen.

Asimismo, se dio a conocer que el cantante no podrá viajar a España para el lanzamiento del libro titulado “Historias secretas de mis mejores canciones”.

Miguel Bosé la ha pasado muy mal de salud en los últimos tiempos, pues marzo pasado se informó que había perdido la voz, debido a problemas emocionales.

“Cuando mi relación de pareja empezó a ir mal, cuando el amor no existe, cuando todo se derrumba, en mi caso por discreción, por responsabilidad, por educación también, aguantas y estalla; estalla mal y empiezan los problemas serios. Y, para mí, uno de esos problemas fue la voz. Ahora puedo hablar, pero he llegado a no tener voz, cero”, dijo el famoso al respecto.