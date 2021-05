Miguel Palmer "ya no quería vivir", asegura Edith Kleiman; ataca a la hija del actor

Edith Kleiman, pareja de Miguel Palmer, aseguró que el actor “ya no quería vivir”, luego que la hija de éste, Valeria Palmer la acusó de ser la causante del pésimo estado de salud de su padre.

Miguel Palmer fue recientemente ingresado al hospital debido a su estado de salud delicado. Su hija Valeria aseguró que Edith lo ha maltratado severamente y que lo ha sedado en diversas ocasiones.

“En ese momento (mi papá) sí vio que era yo, pero no podía hablar porque estaba totalmente sedado, y después me enteré por qué: la señora le daba 13 gotas de Rivotril por la mañana y 13 gotas por la noche, dicho por ella. No sé cuál era el sentido de darle tantas gotas, es un médicamente controlado", reveló Valeria a “Ventaneando”.

Edith Kleiman negó las acusaciones y aseguró que la hija de Miguel Palmer únicamente quiere tener “5 minutos de fama”.

"Me acusa esta señora, esta Valeria, de que yo nunca le abría la puerta cuando tocaba, y que yo no le pasaba las llamadas telefónicas y todo eso, ¡es humillante!, está tratando de tener cinco minutos de fama", dijo a “Sale el Sol”.

Edith Kleiman afirma que Palmer se "quería morir"

La también actriz apuntó que Valeria maltrató a su padre pues lo sacó a rastras para vacunarlo contra el COVID.

Kleiman aseguró que ella enfermó de COVID y que a raíz de ello la salud de Miguel Palmer comenzó a mermar.

"Ya habíamos platicado el médico y yo acerca de la salud de Miguel, pero después ya fue cuando yo lo empecé a notar mal y resulta que Miguel había bajado como 15 kilos o 20", contó.

Por ello afirmó que cuando fue a la casa de Miguel Palmer vio que este había dejado de comer y que ”ya no tenía ganas de vivir”.

“Cuando yo encuentro a Miguel en esas condiciones, eso quiere decir que ya llevaba mucho tiempo sin comer, la cocina estaba toda la comida echa un asco… y en una ocasión me dijo muy molesto, me dijo ‘yo ya me quiero morir porque yo ya hice todo lo que quería en la vida’”, contó.