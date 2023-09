Muere Michael Gambon, actor de Dumbledore en Harry Potter

Los potterheads amanecieron con una terrible noticia, el actor Michael Gambon, quien personificaba a Albus Dumbledore, director de Howards en las películas de Harry Potter, murió este jueves a los 82 años.

En un comunicado difundido por su publicista Clair Dobbs, la familia del actor Michael Gambon explicó que falleció en un hospital tras padecer un episodio de neumonía.

"Estamos devastados al anunciar la pérdida del Sir Michael Gambon. Querido esposo y padre, Michael falleció en paz en el hospital con su esposa Anne y su hijo Fergus a su lado", dijo su familia.

¿Quién fue Michael Gambon?

Por varías décadas interpretó múltiples papeles en obras de teatro y otras películas; sin embargo logró reconocimiento internacional cuando fue elegido como el querido profesor Dumbledore después de la muerte de su predecesor, Richard Harris, en 2002.

Según información de la agencia de noticias AP, durante mucho tiempo fue reconocido como uno de los principales actores de Gran Bretaña. Protagonizó docenas de películas, desde "Gosford Park" hasta "The King's Speech" y la película familiar animada "Paddington".

Gambon fue nombrado caballero por sus servicios al drama en 1998.

Nacido en Irlanda el 19 de octubre de 1940, Gambon fue criado en Londres y originalmente se formó como ingeniero, siguiendo los pasos de su padre. Hizo su debut teatral en una producción de "Otelo" en Dublín, ciudad de donde era originario.

Obtuvo 7 premios en su carrrera

En 1963, obtuvo su gran oportunidad con un papel secundario en "Hamlet", la producción inaugural de la National Theatre Company, bajo la dirección del legendario Laurence Olivier.

Gambon pronto se convirtió en un distinguido actor de teatro y recibió elogios de la crítica por su destacada actuación en "La vida de Galileo" dirigida por John Dexter. Fue nominado con frecuencia a premios y ganó el premio Laurence Olivier en 3 ocasiones y el Critics' Circle Theatre Awards en dos.

Como actor de múltiples talentos, Gambon también recibió cuatro codiciados premios de la Academia Británica de Cine y Televisión por su trabajo en televisión.

Se convirtió en un nombre familiar en Gran Bretaña después de su papel principal en la serie de la BBC de 1986 "The Singing Detective", escrita por Dennis Potter y considerada un clásico del drama televisivo británico. Gambon ganó el BAFTA al mejor actor por el papel.

Gambon era versátil como actor, pero en una ocasión le dijo a la BBC que prefería interpretar "personajes villanos". Interpretó al gánster Eddie Temple en el thriller de crimen británico "Layer Cake" -una reseña de la película en el New York Times se refirió a Gambon como "confiablemente excelente"- y a un jefe de crimen satánico en "The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover" de Peter Greenaway.

Se retiró en 2015 debido a su avanzada edad

También tuvo un papel como el rey Jorge V en la película dramática de 2010 "The King's Speech". En 2015 regresó a las obras de J.K. Rowling, asumiendo un papel principal en la adaptación televisiva de su libro "The Casual Vacancy".

Gambon se retiró del escenario en 2015 después de tener dificultades para recordar sus líneas frente a una audiencia debido a su avanzada edad. En una ocasión le dijo a la revista Sunday Times: "Es horrible admitirlo, pero no puedo hacerlo. Me rompe el corazón".

Con información de AP.

