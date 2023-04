Mujer le deposita a Yeri Mua por error... y ella se niega a devolverle sus 1400 pesos: "no puedo hacer nada"

Yeri Mua dejó claro que clase de persona es y toda la nación mexicana escuchó el rugir de sus tripas, pues no le quiso devolver los 1400 pesos a una mujer que se los depositó por error.

A través de un video, la mujer identificada como Arlette contó la penosa situación: “era fan de Yeri Mua, y digo era porque ya no me agrada, me molestó todo lo que le hizo al Paponas (ex novio)”.

“Entonces, cuando ella andaba para reina del Carnaval de Veracruz, por fanatismo le mandé dinero, como quien dice, votos, porque ella puso que un peso eran votos”, agregó.

Por ello, Arlette tenía registrada en su app del banco a Yeri Mua: “siempre la dejé ahí, nunca pensé que me fuera a equivocar. ¿Qué pasó? El lunes le dije a mi esposo que tenía dinero en mi tarjeta, te voy a transferir mil 400 pesos a tu cuenta para ir al cajero y sacarlos”.

“En vez de transferir a la cuenta de mi esposo me equivoqué y le mandé a la cuenta de Yeri Mua, a la que tenía registrada. Mucha gente dice ‘Por mil 400 andas llorando’, y no lloro, son mil 400 que no tengo y ocupo, por eso los ando reclamando”, agregó.

Tras ello, Yeri Mua le respondió a la mujer diciéndole: “Pero es que yo ya no tengo acceso a esa cuenta. O sea, no tengo manera de regresarte ese dinero porque no tengo el acceso”.

“Tienes que marcarle a tu banco para que ellos te puedan ayudar a resolver ese tema porque no puedo hacer nada. Si la tuviera, te los regreso sin ningún problema, pero no tengo ya el acceso”, sentenció.