Murió alguien cercano a Omar Chaparro ¿Quién fue?: "Te extraño demasiado"

Omar Chaparro se encuentra totalmente devastado, pues murió un ser querido suyo, que además era muy cercano a su corazón.

A través de sus redes, Omar Chaparro dio a conocer la triste noticia, dejando claro que extraña brutalmente a Nico, su perrito pomerania que murió.

El famoso compartió un post en el que adjuntó siete fotografías junto a Nico y la manera en la que convivía con su familia.

“Estoy feliz por Nico, acaba de reunirse en el cielo con su amada Daysi, pero muy triste porque se me ha ido y no me despedí de él, ya no lo podré abrazar, ni tirarme en el suelo con él para recibir esas muestras de amor incondicional que sólo te puede dar un amigo del alma. Te extraño demasiado Nico, siempre te querré. QEPD”, escribió el actor.

Esta es la segunda vez que Omar Chaparro se viste de luto este año, pues en enero perdió la vida Daisy, su otra perrita que además era la pareja de Nico.