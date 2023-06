Naim Darrechi amenaza a Yeri Mua con publicar un video comprometedor: 'valen oro'

El escándalo entre Naim Darrechi y Yeri Mua cada día se enciende más, pues el influencer español amenazó con publicar los videos íntimos que grabó con la veracruzana, cosa que es un delito penado por la ley.

Así lo anunció Naim Darrechi a través de sus historias de Instagram, espacio en el que pronunció una serie de fuertes declaraciones que están dando mucho de qué hablar.

Yeri Mua. Especial

“Te voy a decir yo con quien tengo los mejores videos es con mi novia, y te lo juro esos videos valen oro y es lo que a mí me encanta y me gustaría subir, pero si vamos a tener un hijo, pues lamentablemente si vamos a tener un hijo se va a quedar entre nosotros”, señaló.

Naim Darechi agregó que tienen su cuenta de OnlyFans, pero que la cerrará porque a él le gusta crear contenido explicito, cosa que no puede hacer pues Yeri Mua aparentemente no puede hacer contenido con él pues está embarazada.

“Yo abrí OnlyFans porque a mí me gusta que me vean cog**, pero si no me van a ver cog** pierde el sentido”, sentenció el español.

Cabe recordar que recientemente Naim fue detenido en el aeropuerto de la CDMX por agredir a la prensa. Por esta situación, Yeri Mua salió a disculparse con los periodistas.

Naim Darrechi ya se encuentra libre y volvió a atacar a la prensa: “Se podía haber solucionado de otra manera, esos reporteros son muy pesados, nadie les pidió una entrevista, llegaba mi novia tarde al vuelo y realmente actué de una manera agresiva y no tenía que actuar así, sino intentar actuar de manera asertiva y yo me excedí”.