Natália Subtil le exige a Sergio Mayer Mori hacerse cargo de su hija: 'no la ayudas en nada' | VIDEO

Natalia Subtil volvió a despotricar contra su ex Sergio Mayer Mori y le exigió que se haga cargo de su hija y deje de ser un padre desobligado y deudor alimentario, además de que los desmintió por inventar que ella tenía su carro.

Fue a través de su cuenta de Twitter que Natalia Subtil se puso a despotricar en contra de su ex pareja y nepo baby, compartiendo justamente un video de una entrevista que Sergio Mayer Mori ofreció a la prensa.

En esa charla con los medios, los reporteros le preguntaron a Sergio Mayer Mori si sabía que Subtil se encontraba molesta porque no había asistido al festival del Día del Padre de su hija, ya que él no tenía un coche para poder llegar. Ante estas acusaciones el cantante respondió:

“Sí, porque no sé si se acuerdan que mi coche lo tiene ella”, afirmó todo filoso y dejando claro que no puede tomar un uber o un taxi para ir a ver a su hija presentar algo que le había preparado con amor.

Fue por ello que Natalia Subtil no soportó la actitud de su ex y lo llamó mitómano, pues desmintió cada una de las calumnias que hizo contra ella, además de que remarcó que es un mal padre que debería ser investigado por el DIF.

“Que triste debe de ser una persona mitómana! Desde cuando mi coche es tu coche guey?! No fuiste al festival porque no quisiste y punto! Nuestra diferencia es que hablo con la verdad independientemente de que agrade el público o no! Tú no ayudas en nada a tu hija”, le dijo.

Como era de esperarse, los fans reaccionaron a la polémica y se pusieron del lado de Natalia Subtil, pues la excusa del carro que puso Mayer Mori fue calificada como patética y mediocre:

“¿Se necesita un carro para ser papá? Órale, primera noticia. Con razón tantos lo hacen tan mal”, “No mms que un carro mi Checo, tan inútil te hizo tu papá el encueratriz?”, “Siempre lo justifican de que fue padre siendo menor de edad, Ya creció el tipo, ya es un hombre. Tiene que cumplir con la responsabilidad de ver crecer a su hija, eso de que se metió ella con un menor de edad ya no vale”, le dijeron.