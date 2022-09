Natália Subtil confiesa que Sergio Mayer la quería meter a trabajar en la política

Natália Subtil y Sergio Mayer tienen un pleito actualmente, y la modelo acudió al programa “El minuto que cambió mi destino” de Gustavo Adolfo Infante, en el cual ventiló diversas cosas sobre el actor.

Entre ellas destaca que el ex diputado le ofreció a la ex de su hijo que entrara a trabajar en la política con él, incluso le ofreció un puesto como diputada.

“Me quería poner a trabajar en la política. Me dijo: ‘tú te llevas muy bien con las mujeres y los niños, ¿no quieres ser diputada?’. Pero en primera no soy mexicana, no puedo trabajar en la política de un país donde no nací”, dijo.

“Con él es o te ayudo o estamos en guerra y eso me parece muy feo. Le dije que yo no puedo trabajar en la política, no puedo estar en donde no sé qué hacer”, añadió Natália Subtil.

“Creo que muchas personas están en un lugar donde no saben lo que están haciendo, por dinero o por lo que sea, pero yo nunca aceptaría algo de tanta responsabilidad. Además, me quería poner con niños y con mujeres que obviamente están sufriendo sus necesidades. No puedo entrar en un cargo en el que no me puedo hacer responsable, jamás”, remarcó la modelo.

Finalmente, Natália Subtil aseguró que sí tiene la camioneta que Sergio Mayer le anda peleando y que se la va a regresar cuando “mi abogado diga que tengo que regresarla”.