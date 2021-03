Natalia Téllez acusa a Horacio Villalobos de transfobia; con #YoConHoracio lo defienden

Natalia Téllez arremetió contra Horacio Villalobos y lo acusó de transfobia, por lo que hoy fans y amigos del conductor salieron a su defensa en Twitter con el hashtag #YoConHoracio.

“Mi apoyo total a Horacio Villalobos. Hemos trabajado juntos 15 años seguidos, lo conozco muy bien y por eso mismo, lo respeto, lo quiero y lo valoro profundamente. #YoConHoracio Juntos siempre”, escribió la actriz Pilar Boliver.

Mientras que fans le dedicaron mensajes como “Horacio Villalobos es una de las personas que mayor impacto ha tenido en la lucha por los derechos LGBTTIQ” y “gracias a él comprendí que la sexualidad va del blanco al negro en todas sus tonalidades”.

¿Qué dijo Natalia Téllez de Horacio Villalobos?

La actriz y conductora Natalia Téllez aseguró en el programa “Netas divinas” que las actitudes de Horacio Villalobos eran una falta de respeto para las mujeres trans. Señaló que el también productor presuntamente había maltratado a Alejandra Bogue.

Inmediatamente el conductor del programa "Venga la Alegría” respondió a las acusaciones y expresó que durante su carrera ha buscado combatir la discriminación en contra de la comunidad LGBTQ+, en especial la comunidad trans.

“¿Transfóbico yo? ¡Nunca! Si algo he hecho es defender la diversidad y he luchado en contra de la homofobia y la transfobia en las empresas en las que he laborado, al igual como hice en las distintas giras que hicimos juntos en 'Desde Gayola' y principalmente en la vida”, tuiteó Horacio Villalobos.

El conductor admitió que existe una rencilla entre él y Alejandra Bogue, luego de que ambos coincidieran en la producción de Telehit, "Desde Gayola". “A las pruebas me remito. Que haya tenido problemas con una persona que coincidentemente es trans es otra cosa. Eso no me hace ‘transfóbico’ como lo afirmas. Tú conoces sólo una versión de la historia. La que seguramente te contó Alejandra Bogue”, reiteró.

AG