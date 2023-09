Natalia Téllez le pide perdón a Sergio Mayer por 'agredirlo' en Netas Divinas ¿qué le hizo?

Sergio Mayer salió a contar que la pasó muy mal ahora que fue a “Netas Divinas”, pues afirmó que se sintió agredido por las conductoras, especialmente por Natalia Téllez, cuando le hicieron una entrevista.

Fue a través de una transmisión en sus redes que Sergio Mayer comentó que salió "con muy mal sabor de boca" del foro de “Netas Divinas” por como lo trataron, pero especialmente mencionó a Natalia Téllez, de quien dijo "sentí una vibra muy rara".

Sergio Mayer IG@sergiomayerb

“La verdad salí con muy mal sabor de boca. No recuerdo bien y no quiero cometer un error, de quienes eran las conductoras, pero la verdad, la vibra y la forma en la que me entrevistaron no me gustó nada”, denunció el famoso del Team Infierno.

“Especialmente de Natalia sentí una vibra muy rara, especial. Quiero su punto de vista porque a lo mejor fue una percepción mía, pero sí es importante que ustedes opinen cuando vean el programa”, añadió.

Ante las declaraciones de Mayer, Natalia Téllez salió a dar la cara y le pidió una disculpa al famoso ex político por "hacerte sentir incómodo".

"Vi el video que subió Sergio a redes y aprovecho para pedirte una disculpa, la intención mía ni del programa era hacerte sentir incómodo", dijo.

Y es que la conductora justificó el trato que se le dio a Sergio Mayer argumentando que “se generó un debate interesante, con puntos diferentes que se volvió, a lo mejor, acalorado".

"Si yo me exalté y te hice sentir así, de verdad lo siento. De verdad estoy apenada de haber escuchado cómo te sientes. Eso es todo. Te mando un abrazo, mando un abrazo a todos y ya, buen viernes", remarcó la famosa.

Queda esperar a que se estrene el capítulo de “Netas Divinas” para presenciar cómo fue el trato que sufrió el pobrecito de Sergio Mayer.